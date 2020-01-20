SpaceX「載人龍飛船」通過逃生系統測試　擬今年第二季送人上太空 (20:54)

「獵鷹9號」火箭所搭載的龍飛船內載有兩個配備感應器的假人，以了解真實太空人需要使用逃生系統時所受到的力量。火箭升空後84秒、距離大西洋海面19公里時，龍飛船啟動強力推進器把自身推離時速逾1500公里的火箭，而火箭其後按計劃爆炸。龍飛船繼續以拋物線爬升到40公里高空後自然下降，最終張開4個巨大降落傘，按計劃墜落在距離佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）對出32公里的大西洋海上，飛船沒有受損。

美國最後一艘太空穿梭機在2011年中退役，過去逾8年來都依靠俄羅斯運送太空人，今次是SpaceX準備將美國太空總署（NASA）太空人送上國際太空站（ISS）前的最後一次重要測試。馬斯克預計今年4月至6月把太空人送上太空，相關太空船將於3月前完成建造。

（紐約時報/中央社/路透社）

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