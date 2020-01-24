ICIJ文件揭非洲女首富涉削剝國家及貪污致富 (14:27)

BBC節目《廣角鏡》取得有關伊莎貝爾商業王國的逾70萬份外泄文件，這些文件大部分由非洲的保護舉報人平台（Platform to Protect Whistle-blowers）取得，並跟ICIJ共閱。文件顯示，伊莎貝爾與丈夫透過連串可疑交易，購得大量國有資產。

其中一宗可疑交易是透過安哥拉國營油企Sonangol在英國倫敦的子公司進行。伊莎貝爾因父親執掌國家，令她得以管理Sonangol，但其父2017年9月下台後，伊莎貝爾在兩個月後被踢出Sonangol，外泄文件顯示在她離開公司當日，仍批准英國子公司向迪拜顧問公司Matter Business Solutions支付5800萬美元可疑款項。伊莎貝爾聲稱，自己在Matter Business Solutions沒有財務利益，但文件顯示，該公司由其業務經理營運及她的一名朋友擁有。

伊莎貝爾的財富主要來自其擁有葡萄牙能源公司Galp的股份，這些股份是她在2006年透過Sonangol購入。外泄文件顯示，她只支付了15%款項，餘下的6300萬歐元獲Sonangol低息貸款，且根據借貸條款，她欠下的債務11年都不必償還。現時她在Galp所持股份價值逾7.5億歐元。

《福布斯》估計伊莎貝爾身家達22億美元，ICIJ文件指出，羅兵咸永道（PwC）、波士頓顧問集團（BCG）等西方公司漠視警告，為伊莎貝爾隱藏她侵吞的公帑。伊莎貝爾夫婦的商業帝國遍佈全球，從香港到美國超過400家公司。伊莎貝爾已因涉嫌貪污被安哥拉當局調查，她在當地的資產已被凍結。

（BBC/衛報/ICIJ）

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