美國太空部隊穿迷彩制服　喜劇作家嘲「在太空找樹」 (20:24)

美國太空部隊於Twitter展示一套上將制服，胸前繡上同樣是林地迷彩、寫着「美國太空部隊」的徽章。

迷彩原旨在讓軍事人員偽裝，融入周圍環境；不少網民質疑為何要在太空使用迷彩設計。喜劇作家費爾頓（James Felton）戲言：「你期望能在太空找到幾棵樹？」

太空部隊：節省製新制服成本

部隊及後在Twitter回應，稱採用迷彩是為「利用現有陸軍航空部隊制服、節省設計或生產新制服成本」，表示新部隊成員外型上看來，會與他們在地面合作的其他部隊成員一樣。

特朗普上月表示太空是最新的作戰領域，部隊有助美軍震懾侵略行為。新部隊將由空軍監管，但並非派員進駐軌道，旨在保護美國財產，包括數以百計用以通訊及監控的衛星。

空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）表示，將投入1.6萬名空軍及文職人員到太空部隊，首年撥款為4000萬美元（約3.1億港元）。

（BBC/獨立報）

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