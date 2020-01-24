哈里梅根不再使用「殿下」頭銜　將歸還240萬英鎊裝修費 (09:58)

白金漢宮指出，哈里與梅根明白他們必須退下所有王室職務，包括正式的軍職，但會繼續維持私人的慈善項目及所加入的協會成員資格，「雖然他們不能再正式代表女王陛下，但薩塞克斯公爵一家已明確表示，他們未來所做的一切都將繼續維護女王陛下的價值觀」。

哈里與梅根此前花費240萬英鎊公帑，翻新位於溫莎堡內廷的新居浮若閣摩爾宮（Frogmore House），白金漢宮表示他們將悉數歸還這筆款項。

英女王發表聲明稱，經數個月的討論，她很高興給自己的孫子和他的家人找到一條富有建設性的道路，哈里、梅根與阿奇（Archie）永遠都是她摯愛的家族成員。她表示，理解兩人過去兩年經歷各界密切關注所面對的挑戰，將支持他們獨立成家的意願。

在聲明中，英女王表示感謝哈里和梅根在英國、英聯邦及其他地區的付出，又特別提及對梅根能迅速成為這個家庭成員感到特別自豪，祝願兩人展開幸福與平和的新生活。根據聲明，哈里將保留一家三口在英國的住宅。但聲明沒有提及哈里夫婦未來保安的安排和費用。

（英國廣播公司／衛報）

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