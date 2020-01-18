阿姆斯特丹為負債年輕人制訂生涯規劃　完成求職求學目標可註銷部分債務 (22:50)

阿姆斯特丹的「青年無債起步」（Young people debt-free start）計劃，對象是3年內無能力還清債務的約2萬名18至27歲居民。市政府信託銀行將與計劃參與者的「債主」磋商，游說債主同意以750歐元（約6460港元）轉移債務至信託銀行，相關年輕人可以優惠低利率繼續向信託銀行還債。與此同時，參與者會獲分配跟進個案的「教練」，在其輔助下重組債務及規劃未來，包括訂立目標，例如找到工作或上新課程。他們一旦達標，銀行便給他們註銷更多債務。

副市長穆爾曼（Marjolein Moorman）道：「債務造成巨大壓力。以年輕人而言，負債通常決定他們的未來。這些年輕人之中，大部分一開始就處於不利位置，而且因為霉運或無知，置身倘無援助將難以翻身的局面。」

阿姆斯特丹官方數據顯示，該市18歲至34歲的人當中，有34％負債，由拖欠小額債務如上月手機帳單，到積欠數萬歐元不等。荷蘭學生的平均債務由2015年的12,400歐元（近10.7萬港元），增至2019年的13,700歐元（11.8萬港元）；同期背負學生貸款債務的人數增加38.8萬，至140萬人。

（荷蘭時報/荷蘭新聞/themayor.eu/CNBC）

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