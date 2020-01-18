獲米芝蓮三星逾半世紀　法國名廚餐廳遭降級二星惹爭議 (19:49)

位於法國東南部里昂的L'Auberge du Pont de Collonges餐廳，由法國已故傳奇廚師博屈斯（Paul Bocuse）開創，並自1965年起獲得米芝蓮三星評級至今，創下保持三星評級的最長紀錄。不過米芝蓮指南主管Gwendal Poullennec在周四（16日）光顧餐廳後稱，該餐廳的食物質素「已不在三星級的水平」，將會把該餐廳的評級貶至二星。他強調，米芝蓮評分「是要賺回來而不是承襲的」，又指出該餐廳質素雖不如以往，惟依然處於良好的水平。

餐廳被降級的消息令全國震驚，博屈斯的家屬及其餐廳團隊均對決定感到遺憾。法國總統馬克龍同樣對該餐廳被貶級感到可惜，稱有關決定不能抹煞博屈斯在法國美食界中的獨有地位。

米芝蓮的決定亦備受多名食評家批評。當地著名食評家Périco Légasse認為，該餐廳的食物質素在博屈斯去世後有所改善，怒斥米芝蓮的制度已崩壞。餐廳的經理則表示，廚師過去一年已致力修訂菜式，希望在革新的同時，能保留原有的特色及味道，餐廳現時正在裝修，將於本月24日重投服務。

（法新社/BBC）

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