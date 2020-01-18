【彈劾特朗普】特朗普組星級辯護團　邀克林頓彈劾案檢察官斯塔爾加入 (16:22)

現年73歲的斯塔爾曾任美國司法部獨立檢察官，1990年代中負責調查涉及時任總統克林頓夫婦的白水事件，並在過程中掀扯出克林頓與白宮實習生萊溫斯基的性醜聞，克林頓於1998年被國會彈劾，終在參議院獲判無罪。

德尚維茨是哈佛大學退休法律教師，亦是憲法專家，他過往的名人顧客包括前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）及前美式足球員辛普森（O. J. Simpson）。德尚維茨接受哥倫比亞廣播公司訪問時表示，他周三（15日）曾與特朗普談及其彈劾案，稱自己會以獨立憲法學者身分給予意見，不涉政治，「這宗彈劾案可能會削弱總統，令彈劾成為黨派鬥爭策略的武器」。2017年至2019年期間，特別檢察官米勒調查俄羅斯干預美國總統大選時，特朗普也尋求過德尚維茨的意見。

德尚維茨在2008年為美國富商愛潑斯坦性侵案擔任代表律師。新聞網站Axios報道，因德尚維茨與愛潑斯坦關係密切，一些白宮官員曾反對他加入辯護團隊。

（BBC）

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