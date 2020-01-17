澳洲叢林遭焚毀　4歲犬靠氣味搜救遇險樹熊 (16:00)

萊恩表示，當他說出「去搵樹熊」之後，搜救犬泰勒便會奔向遭焚毀的叢林，透過聞毛或糞便的氣味找出樹熊，而牠每次發現樹熊，都會獲得網球或食物作為獎勵。萊恩說，泰勒受訓僅數月就可找出樹熊，形容現時牠已經是專家。

萊恩表示，在空氣靜止的理想條件下，動物的氣味會從樹上飄下來，泰勒就可以聞到牠們的氣味，當發現樹熊後，泰勒就會坐在樹熊的正下方，向人展示牠們的位置；即使在狂風等惡劣天氣下，泰勒都可以透過新鮮糞便的氣味而找到樹熊。

路透社指出，遇到威脅的樹熊因皮毛厚重的關係只會爬得更高，在山火快速蔓延時反而影響逃生。目前獲泰勒搜救的樹熊，大部分被送往位於悉尼麥格理港（Port Macquarie）的樹熊醫院接受治療及護理，其餘則安置在安全、合適的地方。

澳洲環境部長Sussan Ley早前估計，有三成的現存樹熊在山火中死亡，惟仍需待火勢熄滅後才能點算受影響的樹熊棲息地。根據資料，未有山火前，澳洲全國約有8萬隻樹熊。

（路透社）

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