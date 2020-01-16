掘地道變動物避難所　袋熊意外成澳洲山火「英雄」 (20:25)

澳洲《每日郵報》報道，紀錄片製作人海蘭斯（Peter Hylands）曾到新南威爾士省科巴戈野生動物保護區（Cobargo Wildlife Sanctuary）觀察，該處完全被山火焚毁，他發現有些動物得以倖存，估計是躲在袋熊挖的地道，「該區有不少袋熊，牠們會在地下挖很多洞」。 澳洲「拯救袋熊」組織經理維馬克（Yolandi Vermaak）向澳洲《每日郵報》稱，她目睹其他動物如針鼴蝟、蜥蜴、兔和小袋鼠等躲入這些地洞內。

澳洲廣播公司指出，袋熊在今次山火中意外成為英雄，皆因牠們為其他動物提供了安全的地下避難所。報道稱，袋熊善於挖掘地道藏身，這些地道系統龐大複雜，有研究發現，毛鼻袋熊（southern hairy-nosed wombat）的地道可以有28個入口，近90米長。報道指出，這些地道與地面環境隔離，裏面的溫度相比地面較穩定，每日溫差少於攝氏1度，這便不難理解為何其他物種想進入這個「安全天堂」。

（每日郵報/澳洲廣播公司）

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