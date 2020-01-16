為尋子女闖前妻日本父母家大廈　澳洲記者被判緩刑 (19:53)

促日本設共同監護制度

目前日本並沒適用於離婚配偶的共同監護權制度，在發達國家中較罕見。日本法院幾乎都會將監護權授予母親，獲監護權的一方亦往往無視法庭頒令的探視權，阻止另一半探視孩子。這些現象都增加了外籍人士在日本處理離婚後孩子監護權事宜的複雜度和難度。

45歲麥金太爾（Scott McIntyre）曾是澳洲SBS電視台的體育記者，他在庭上聲稱日裔前妻去年5月「綁架」了兩人的子女，並切斷所有聯繫；去年10月中，日本受颱風吹襲後，他一心想知道8歲兒子及11歲女兒是否安全，故闖入前妻父母的公寓大廈，並為此道歉。麥金太爾被前妻指控使用暴力，他否認，並稱曾多次循家庭法院及警方尋找子女不果。

法官解釋緩刑條件時，稱麥金太爾闖入的是公共區域，其間沒有使用武力，加上他沒犯案紀錄，亦已向法庭承諾不會再犯。

麥金太爾在裁決後到庭外說：「我和其他父母希望日本加入文明世界，建立共同監護制度。我在這裏代表所有被『綁架』且不能為自己發聲的兒童，這不是現代社會的運作方式， 孩子應有父母。」

（衛報/BBC）

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