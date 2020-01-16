聯合國：2019有紀錄第二熱年份　料高溫持續帶來更多極端天氣 (13:30)

世界氣象組織指出，過去5年（2015年至2019年）及10年（2010年至2019年）全球平均溫度均錄得最高紀錄。自1980年代起，每十年的溫度都比前十年高，警告這趨勢預期會持續。該組織又指出，2019年的全球平均溫度，比工業革命前平均高出攝氏1.1度，是僅次於2016年，當年的厄爾尼諾現象非常強烈。

世界氣象組織表示，全球氣溫上升已帶來嚴重後果，包括冰川融化、海平面上升、海洋溫度和酸度增加，以及極端天氣。

該組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「不幸的是，我們預計2020年及未來10年將出現更多極端天氣，這是由於大氣中溫室氣體達創紀錄水平。」他指出，根據現時二氧化碳的排放量走向，預計到本世紀末，全球氣溫將會上升3至5度。

（法新社）

其他報道：【中美角力】新華社：簽署貿易協議非一勞永逸 人民日報：經貿合作須把握互利共贏

其他報道：伊朗墜機拍片者被拘 面臨國安控罪 民眾連續4天上街 魯哈尼促武裝部隊道歉

其他報道：中美簽署首階段協議 關稅暫不撤 北京大量採購 專家：作出很大讓步