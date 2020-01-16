【武漢肺炎】日本現首宗確診個案　患者曾到武漢 (11:36)

【11:30】日本厚生勞動省稱，該患者可能與中國其他感染肺炎的人有密切接觸，當局將就該病例進行流行病學調查，並與世界衛生組織（WHO）等合作促進風險評估。世衛在Twitter表示，已接獲日本官員報告，患者在武漢期間並無到訪華南海鮮市場，現時已經出院。

【10:30】日本厚生勞動省指出，被確認感染新型病毒性肺炎的中國籍男性於1月3日起發燒，但於6日從湖北省武漢市入境日本時，已服用退燒藥並通過檢疫。目前他出院後正在家裏療養，雖然沒有發燒，但有輕微咳嗽。

厚生勞動省稱，該男子在武漢期間，並無靠近出現多名患者的海鮮市場，認為他可能在當地曾經與患者深入接觸。

【09:14】日本厚生勞動省稱，該患者居住在神奈川縣，他上周一（6日）從武漢市回到日本，上周五（10日）住院，昨日（15日）康復出院。

日本政府宣布，已在首相官邸危機管理中心設立情報聯絡室。

泰國衛生部周日（12日）確認一名61歲中國籍女子對新型冠狀病毒呈陽性反應，是武漢以外首宗外地確診感染。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受港台訪問時表示，相信武漢華南海鮮市場以外也有新型冠狀病毒。他說，早前41宗確診感染新型冠狀病毒病例中，有三成人及61歲赴泰國女子報稱未有曾到過武漢華南海鮮市場，估計武漢其他濕街市內的野味或動物都可能帶有病毒可傳染人。

（共同社）

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