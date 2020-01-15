普京國情咨文提公投修憲　被指鋪路未來續攬權 (23:57)

總理梅德韋杰夫隨即宣布率內閣總辭

普京提出的修憲內容，包括把總統的總任期限制為兩屆，並限制國會議員、官員及總理等主要政府人員不能擁有雙重國籍或海外居留權，同時改由國會而非總統提名總理及內閣人選，變相加強總理和國會的權力。新提議惹來外界揣測，普京或有意在2024年任期屆滿後擔任總理繼續掌權。現總理梅德韋杰夫隨後站在普京身旁發表電視講話，宣布內閣總辭。他表示若通過有關修正案，將不僅改變多項憲法條款，亦會對行政、立法及司法的三權平衡帶來重大變化，「很明顯在這種情況下，我們作為俄羅斯聯邦政府，應為我國的總統提供機會作出所有必要的決定」。

普京感謝梅德韋杰夫的付出，並接受內閣請辭，他們將會以看守政府的身分留任，直至組成新政府為止。梅德韋杰夫將出任俄羅斯聯邦安全會議副主席，普京是該架構的主席。克宮新聞辦公室指出，梅德韋杰夫作出宣布前，曾與普京商討國情咨文的事宜。

路透社報道，新總理人選或包括莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）、經濟發展部長奧列什金（Maxim Oreshkin）或能源部長諾瓦克（Alexander Novak）。

（衛報/塔斯社/路透社）

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