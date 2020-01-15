伊朗拘烏航客機被擊落拍片者　新片段揭兩導彈23秒內擊中客機【短片】 (14:58)

伊朗當局周二表示，已就墜機事件拘捕多人，半官方的法斯社（Fars）報道，被捕者包括一名拍到客機起飛不久便遭導彈擊中的男子，他之後將影片放上網。卡塔爾半島電視台確認有關報道，稱伊朗革命衛隊扣押該男子，查問他目睹墜機的情況。但英國廣播公司（BBC）報道，最初發布該影片的駐英國伊朗記者稱自己的消息來源仍安全，稱伊朗當局拉錯人。

此外，《紐約時報》再公開一段由伊朗網民放上網、該報已核實的新影片，顯示有兩枚導彈先後擊中客機。報道稱首枚導彈破壞了客機的應答器，第二枚導彈擊中後客機起火，客機未有立即墜落地面，仍試圖折返機場，但最終墜毁爆炸。報道指出，影片是比卡捏村（Bidkaneh）一棟建築物屋頂的閉路電視所拍，客機當時位置距發射導彈的伊朗軍事設施約12.8公里，比卡捏村距離該設施約6.3公里。而影片中顯示日期為「2019-10-17」，而非1月8日，《紐時》相信這是因閉路電視採用波斯曆而非公曆。

（路透社/BBC）

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