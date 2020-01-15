美客機急降空中放油灑6校　釀60人不適【短片】 (12:21)

涉事航班編號DL89，為波音777-200型客機，於當地時間上午11時半由洛杉磯起飛，原定飛往上海浦東，其後因機件故障折返。洛杉磯當局指出，事發在周二中午過後，該客機在多個地點上空釋出燃油，包括5間小學和1間高中，其中位於卡德希市的公園大道小學（Park Avenue Elementary），共有20名學童及11名成人受輕傷。

一名小五學生表示有燃油濺到身上，並進入眼睛；另有小六學生說皮膚很癢。洛杉磯學校警察局稱，部分受影響的人已經用皂液和水清洗，毋須送院。

達美航空發表聲明回應，解釋該客機在飛行途中因機件故障折返，釋放燃油是正常程序，以達到安全著陸的重量。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，進出美國任何主要機場的飛機，都要遵守燃油傾倒程序，「這些程序要求燃料被傾倒在指定的無人居住地區，通常在高海拔的地區，這樣燃料抵達地面前就會霧化並消散」。

（綜合報道）

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