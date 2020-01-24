NASA：澳洲山火煙霧持續擴散　快將環繞地球一周 (23:16)

NASA表示，澳洲山火的強烈高溫及嚴重乾旱，已產生大量火積雲，觸發雷暴，這些火積雲活動令山火的煙霧升至17.7公里高的平流層（stratosphere），煙霧在該高度可擴散至源頭的數千公里之外。這些煙霧在新西蘭不但造成嚴重空氣污染，連高山的積雪也被染黑。

NASA與美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的索米國家極地軌道伙伴衛星（NPP），收集數據量度紫外線指數以追蹤這些煙霧和懸浮粒子，發現煙霧於本月8日，已由澳洲飄到南美洲，即已繞行半個地球，且估計之後會進一步擴散，環繞地球一周，再次回到澳洲。

澳洲周二（14日）的天氣預測顯示，新南威爾士省及維多利亞省將有暴雨，有望減輕火勢，新南威爾士省鄉村消防局局長菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）形容這是好消息。惟由於澳洲夏季的餘下時間料將繼續酷熱，故短期內山火恐未能熄滅。

（NASA網頁/法新社）

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