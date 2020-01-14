科學家用青蛙幹細胞　製造首個生物機器惹爭議 (20:30)

名為Xenobot的生物機器由佛蒙特大學（ University of Vermont）及塔夫茨大學（Tufts University）的生物學家共同研發。研究團隊以超級電腦的演化算式，運用500至1000個皮膚及心臟細胞隨機組合出不同的立體構造，再模擬其活動狀態，憑藉移動距離等指標，挑選出表現最好的設計加以改造發展，最終團隊得出一系列設計藍圖，並在實驗室內以非洲爪蟾（Xenopus laevis）的心臟及皮膚幹細胞按藍圖組合，製作出生物機器。

未來可用於清理海洋垃圾 人體內運送藥物

這些生物機器長度少於1毫米。由於心臟細胞能自主收縮擴張，能夠如迷你引擎般驅動機器，讓它們在水中沿直線移動、繞圈，或與其他機器一同活動，直至細胞內的能源耗盡死亡，估計機器可「存活」一星期至10天左右。以生物組織製作的機器受損時能自行治癒傷口，而且任務完成後便可像自然生物完全分解。

塔夫茨大學大學生物專家萊文（Michael Levin）形容生物機器是「全新的生命形態」。生物機器並非一般人認知中的「機械人」，亦非新的動物品種，未來可用於清理海洋塑膠垃圾或有毒物質、將藥物運送至體內特定位置，甚至製作人造眼等不同構造，解決因生物構造產生的疾病如癌症等。研究報告刊於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

（綜合報道）

其他報道：美稱沙特少尉槍擊海軍基地案屬恐襲 司法部長促蘋果助解鎖疑兇iPhone

其他報道：日本海豹撐傘超萌 吸客助水族館翻身