美稱沙特少尉槍擊海軍基地案屬恐襲　司法部長促蘋果助解鎖疑兇iPhone (15:29)

去年12月6日，在彭薩科拉海軍航空基地接受飛行訓練的21歲沙特阿拉伯空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani），槍殺3名美軍及槍傷8人，他其後被擊斃。司法部官員表示，他們需要解鎖沙姆拉尼兩部iPhone手機，以查看一些加密Apps如Singal或WhatsApp內的數據和信息，調查他是否曾與其他人討論其槍擊計劃，或是否有人協助。

司法部長巴爾說：「我們已要求蘋果協助將槍手的iPhone解鎖，迄今蘋果沒有實質協助。」《紐約時報》報道，蘋果給予聯邦調查局（FBI）有關槍手網上帳戶的雲端數據，但拒絕解鎖iPhone，稱這將破壞他們自己的加密軟件。蘋果周一發表聲明，否認沒有向當局提供實質協助，稱已很快就執法人員的所有查詢作出回應，並提供所有資料。巴爾今次高調要求蘋果解鎖疑兇手機，再度引發科企和政府長久以來，對於個人隱私與犯罪調查如何取得平衡的衝突。

此外，巴爾表示，在彭薩科拉海軍航空基地受訓的21名沙特軍事學員將被驅逐回國，稱他們雖沒有參與槍擊案，但被發現擁有網上聖戰分子材料或兒童色情物品。

（紐約時報/BBC）

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