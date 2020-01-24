【中東局勢】特朗普︰蘇萊曼尼威脅「迫在眉睫」　蓬佩奧︰伊拉克領袖私下想美軍留下 (10:10)

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特朗普在Twitter回應民主黨人對其下令擊殺蘇萊曼尼的行動的質疑，聲稱假新聞媒體及其民主黨合作伙伴正努力確定恐怖分子蘇萊曼尼未來的襲擊是否「迫在眉睫」，以及殺死蘇萊曼尼是否經過其政府團隊的同意，特朗普強調兩者的答案都是肯定的，又說儘管蘇萊曼尼過去有多可怕，但現在這已經不重要。

在美軍空襲殺死蘇萊曼尼後，伊拉克國會上周表決通過，要求外國部隊撤離。國務卿蓬佩奧周一表示，伊拉克領袖私下透露，雖然公眾要求美軍離開，但他們其實支持美軍繼續留下。

蓬佩奧在史丹佛大學胡佛研究所回應提問時稱，本月初以來與大約50名不同背景的伊拉克領袖通電話，收到的信息卻不同。蓬佩奧說，伊拉克領袖不會公開說，但私下他們都歡迎美軍繼續留在伊拉克執行反恐任務。華府將與伊拉克民選領袖商討解決美軍留駐的問題。

蓬佩奧指出，美軍續駐伊拉克可確保極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）不會死灰復燃，並幫助伊拉克獲得大部分人民渴望的主權和獨立性。

（法新社/路透社/特朗普Twitter）

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