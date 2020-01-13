本篤十六世促教宗方濟各堅守神父獨身原則 (17:12)

亞馬遜地區神職人員不足，184名主教去年10月在梵蒂岡舉行的「泛亞馬遜世界主教會議」（Amazon synod）通過提議，促請教廷允許亞馬遜地區部分已婚男性擔任神父。教宗方濟各將集合各項建議，預料數月內發表。

本篤十六世與樞機薩拉（Robert Sarah）合著有關神職、獨身及天主教會危機的新書，於周一（13日）出版。本篤十六世在書中表示不能在此議題上保持沉默，重申教士獨身有重大意義，說神父要同時專注婚姻和職責，似乎不可能。

本篤十六世出書呼籲堅守神職人員須獨身的傳統，被認為公開介入此議題，敦促方濟各勿改變教廷傳統。本篤十六世2013年退休，是600多年來首位教宗辭任，他曾說退位後會服從新任教宗方濟各，但今次舉動被認為干預教宗方濟各的事務。多名梵蒂岡專家對榮休教宗就此敏感議題有如此強烈的主張均感訝異。

本篤十六世與薩拉顯然料到外界會有這種解讀，兩人在新書前言中強調，其著作是「基於順從教宗方濟各的精神」而寫。梵蒂岡暫未就本篤十六世出版新書發表評論。

（路透社／法新社／英國廣播公司）

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