【中東危機】巴格達空軍基地遭火箭襲擊　4伊拉克軍人受傷 (10:28)

伊拉克軍方發聲明表示，8枚喀秋莎（Katyusha）火箭落在巴格達以北約80公里的空軍基地的跑道及大閘，4名伊拉克軍人受傷，包括兩名軍官。法新社引述軍方消息報道，該空軍基地內有美軍及美國承包商駐紮，但因近日局勢緊張，大部人已撤離。

至今未有組織對襲擊空軍基地承認責任。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）透過Twitter回應，對伊拉克空軍基地據報遭導彈攻擊表示震怒，稱那些不忠於伊拉克政府的團體持續侵犯伊拉克主權的行為必須終止。

美軍1月3日向伊拉克首都巴格達機場發動空襲，造成至少7人死亡，包括伊朗革命衛隊精英部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，觸發伊朗空襲伊拉克兩處有美軍進駐的基地報復。

美國總統特朗普早前為暗殺蘇萊曼尼行動辯護，稱對方生前計劃襲擊美國大使館，相信有4間大使館可能是目標。國防部長埃斯珀（Mark Esper）周日表示，迄今並無特定證據顯示蘇萊馬尼正策劃攻擊4間美國大使館，但同意特朗普所說，可能還會發生更多針對大使館的襲擊。

（路透社／法新社／德國之聲／Twitter）

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