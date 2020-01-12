伊朗以涉煽動反政府拘捕英國大使　藍韜文譴責德黑蘭違反國際法 (17:27)

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）較早前報道，英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）涉煽動反政府示威，於阿米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University）前被捕，遭拘留數小時。英國外交部周六證實，馬凱爾曾被伊朗當局短暫拘留，外相藍韜文（Dominic Raab）發聲明中譴責，稱沒有理由或解釋的拘捕行動是「明目張膽地違反國際法」。

馬凱爾周日（12日）於社交網站Twitter發文，稱遭伊朗拘留了一個半小時，強調自己並無參與任何示威。他指出，墜毁烏航客機死難者當中包括英國人，因此他當日出席了一個悼念活動，但他只逗留了5分鐘，當有人開始叫口號後便離開現場。他表示，不論在哪一個國家，拘捕外交人員均屬違法。

藍韜文表示，伊朗政府正處於十字路口，它可以繼續於政治及經濟上被孤立，或撰擇採取措施緩和緊張局勢，循外交途徑邁進。藍韜文又於《每日電訊報》撰文寫道，伊朗是時候到談判桌前解決所有國際關注的問題，敦促伊朗必須停止購買核武器，停止支持恐怖主義，以及釋放被殘酷對待的人。

（路透社/法新社/英國廣播公司）

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