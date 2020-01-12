英媒：英女王與哈里夫婦周一開會　梅根簽約為迪士尼配音 (16:16)

英國廣播公司（BBC）及路透社引述王室官方消息報道，王儲查理斯及英國劍橋公爵威廉王子預料也會參與會議，這將會是哈里夫婦單方面宣布淡出王室後，英女王首次與哈里碰面，亦是高級王室成員首次會商如何收拾現時的局面。

消息稱，由於梅根日前已返回加拿大，她將會以電話形式參與今次被媒體稱為「桑德靈厄姆峰會」的會議。消息又稱，英女王希望日內能就此事尋找解決方法，但事件需要複雜和周全的討論，而且任何協議都需要一段時間才能實施。

BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）表示，希望今次會談有建設性，釐清哈里夫婦與王室關係定位，這亦符合英女王希望在日內找到解決方案的願望。

BBC王室特派員威特切爾（Nicholas Witchell）說，最棘手的部分相信是涉及哈里夫婦的財務狀況。哈里與梅根上周在引退的聲明中稱，他們將努力實現財政獨立，並會在英國及北美洲兩地居住。威特切爾說，任何在英國境外定居的決定都可能會牽涉到稅務問題，料王室會希望訂立嚴格協議，以防止哈里夫婦利用自己的王室身分牟利。

《星期日泰晤士報》指出，其他有待商討的問題還包括哈里夫婦的王室頭銜、仍然可從王儲查理斯的莊園獲得多少收益，以及兩人可以達成哪些商業交易。《泰晤士報》昨日（11日）報道，梅根與迪士尼已簽署合約，將會為迪士尼擔任配音工作，其收入將以捐款形式給予保護大象的慈善組織Elephants Without Borders。白金漢宮發言人及迪士尼均未有回應報道。

（英國廣播公司/路透社/法新社）

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