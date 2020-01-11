伊朗承認非蓄意擊落烏克蘭客機　歸咎美「冒險主義」致人為失誤 (13:50)

伊朗官方電視台今日播出軍方聲明，稱當日該架烏克蘭客機起飛後，轉向革命衛隊一個敏感軍事中心，被誤認為是敵對目標，表示時值與美國的緊張局勢加劇，伊朗軍方「正處於最高戒備狀態」，「在這情況，由於人為失誤及非故意下，該客機被擊落」。軍方為這場災難道歉，並表示會提升相關系統，防止日後同類錯誤再發生。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter表示，這是一個傷悲的日子，武裝部隊內部調查初步結果顯示，在美國「冒險主義」引發危機之時出現人為錯誤而導致災難。扎里夫向所有受害者家屬及其他受影響國家，表示深切歉意和慰問。

肇事烏克蘭國際航空752號班機周三早上6時許起飛，原定飛赴基輔，但起飛僅數分鐘就墜毁。事發前僅4小時，伊朗才發射彈道導彈突襲伊拉克兩處有美軍駐守的軍事基地。伊朗連日來一直否認客機是被導彈擊落。

不過，美國等國官員日前稱，客機墜毁前從偵測導彈衛星等探測到德黑蘭有防空導彈系統啟動，隨後確認有兩枚疑似飛行導彈的紅外線痕迹，不久肇事客機便有一下紅外線光點，顯示被擊中。

（路透社/法新社）

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