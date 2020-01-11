美官員：圖暗殺伊朗另一將領失敗　特朗普：蘇萊曼尼擬襲4美使館 (11:15)

美國官員向《華盛頓郵報》及路透社透露，美軍上周五曾在也門試圖殺死伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官、負責財務的沙萊（Abdul Reza Shahlai），但行動失敗。美國財政部指控，駐也門的沙萊「長久以來在全球以美國人和美國盟友為目標」，包括殺害美國在伊拉克領導的聯軍部隊。美國懸紅1500萬美元（約1.17億港元）緝捕他。華府曾指出，沙萊2011年有份策劃在華盛頓一間咖啡店暗殺沙特阿拉伯駐美國大使的的計劃，但未成功。美國財政部說：「沙萊核准經費分配……協助招募他人進行這項陰謀，批准500萬美元支付所有行動費用」。

特朗普周五接受霍士新聞訪問，為暗殺蘇萊曼尼行動辯護，稱對方生前計劃襲擊美國大使館，「我可以透露，我相信有4間大使館，很可能是巴格達的大使館」。美國財政部長梅努欽周五稱，白宮批准對伊朗採取新制裁，以阻止伊朗政權在全球的恐怖主義活動，懲罰措施影響伊朗的建築業、製造業和和採礦業。

（路透社/法新社/BBC）

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