奧委會禁運動員東京奧運場地示威 (21:34)

該份全長3頁的文件引用《奧林匹克憲章》第50條，指出有哪些不接受的抗議行為，包括在場上表達政治訴求，如進行任何形式的示威、政治、宗教和種族宣傳，但仍可以在社交網站或接受傳媒訪問時表達政見。如有運動員在東京奧運期間違反示威規定，將面臨國際奧委會紀律處分。巴赫稱，奧運會的宗旨是要團結而非分化，而奧運是唯一讓全球一起和平比賽的活動：「我要求他們（政客和運動員）尊重奧運的宗旨，達到政治中立的宗旨。」

近年部分運動員藉賽事廣受全球民眾關注的機會表達政治立場，例如去年8月在秘魯首都利馬舉行的泛美運動會，美國男子劍擊運動員英博登（Race Imboden）及女子鏈球運動員貝里（Gwen Berry），分別下跪和舉起拳頭抗議，結果被美國奧委會禁賽12個月，時間涵蓋本屆東京奧運。2016年巴西里約熱內盧奧運男子馬拉松亞軍、埃塞俄比亞選手利爾沙當日衝線時，舉起雙臂做出交叉手勢，以抗議政府鎮壓示威者，最終未有受罰。

過去奧運都曾成為大國表達政見的場合，如1980年莫斯科奧運因蘇聯入侵阿富汗而惹來美國發起杯葛行動，至1984年洛杉磯奧運蘇聯帶領多國杯葛報復。巴赫稱，前者沒為阿富汗帶來改變，後來的反擊亦沒改變美國政治及其外交政策。他形容，體育就像是「代罪羔羊」。

（衛報/日本時報/全國廣播公司）

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