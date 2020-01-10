多國質疑導彈擊落烏航客機　伊朗否認【短片】 (23:12)

【10:52】《紐約時報》取得一段相信是事發時客機遭擊中的片段，引發爆炸，形成巨大火球，並傳來爆炸巨響，飛機着火後隨即直墮地面。《紐約時報》經對比片中建築物及墜機地點一帶衛星圖片，相信片段真確，而Twitter亦有相關片段。

【09:18】烏克蘭國際航空（UIA）一架前往基輔的波音737客機，周三（8日）在伊朗德黑蘭機場起飛後墜毁，釀成176人死亡，包括63名加拿大人。加拿大總理杜魯多周四（9日）表示，加拿大及盟友的情報顯示，客機是被伊朗的地對空導彈擊落，但可能是無意，他呼籲徹查事故。

對於伊朗稱空難是客機的機件故障造成，美國總統特朗普表示對事件抱有懷疑。他稱客機當時在情況複雜的區域飛行，空難可能是「有人犯了錯」。

伊朗航空行政總裁Farhad Parvaresh表示，伊朗已邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與墜機調查。路透社引述知情人士稱，NTSB同意派遣調查員，惟目前未知在美國制裁下能否採取有關行動。加拿大當局亦會派人到空難現場視察。

（路透社／法新社／CNN）

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