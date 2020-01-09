哈里王子淡出王室被視「不愛江山愛美人」翻版　如何實現財政獨立受關注 (17:55)

哈里和梅根變為「兼職」王室成員，不再接受「君主撥款」後，如何實現財政獨立備受外界關注。現時二人的5%官式活動開支，由英國財政部下發的「君主撥款」支付，其餘95%個人開支由父親王儲查理斯從其康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的收益來支付。兩人宣布財政獨立後，未知查理斯會否繼續支付他們的開支。

哈里雖然繼承了母親戴安娜（戴妃）逾千萬鎊的遺產，但他此後要同時應付在英國和北美兩地的家庭開支，估計靠戴妃的遺產不足以長期維持目前的生活方式。哈里和梅根曾花240萬鎊（約2387萬港元）的公帑翻新位於溫莎堡內廷的新居浮若閣摩爾宮（Frogmore House），曾惹來反王室人士批評。

這意味哈里夫婦往後是否要工作賺錢？婚前是演員的梅根曾接受傳媒訪問，她當時表示婚後不打算再演戲，又說過其首要任務是提倡女權和參與慈善工作。而哈里除了慈善工作，暫不知他可能會做什麼。哈里和梅根去年以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）名義，註冊過百項商標，包括書籍、服飾、教科書等，被視為有意發展商業王國。

（BBC/CNN）

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