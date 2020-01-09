哈里王子梅根宣布引退高級王室人員身分　消息稱英女王對此不知情 (12:45)

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哈里和梅根發表共同聲明說，經過許多個月的反思與內部討論，他們選擇在今年作過渡安排，開創出更具發展的新角色，並從高級王室人員身分引退。他們表示未來會平均分配時間在英國和北美洲，讓他們在王室傳統下養育兒子阿奇（Archie），亦讓一家人有空間展開新一頁，包括成立他們的慈善機構。

聲明指出，哈里和梅根會跟英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯、威廉王子商討後，將於適當時候分享下一步細節。

白金漢宮發言人表示，明白兩人期望有不同發展，但稱這是非常複雜的議題，需要時間處理。

據英國廣播公司（BBC）報道，兩人突然公布聲明，事前沒有徵詢其他王室成員意見，包括英女王及威廉王子，其他高級王室成員對聲明感到「失望」。BBC王室新聞記者戴蒙德（Jonny Dymond）說，王室人員使用「失望」的字眼，說法是「頗為強烈」，他認為，這代表王室內部真正的感受，或許不在於事件本身，而在於事件處理的方式，兩人沒有事先徵詢其他王室成員讓人很難受，「這明顯是很大的裂縫，哈利與梅根站在一邊，其他王室成員站在另一邊」。

哈里及梅根與英國王室的關係一直備受關注，去年10月梅根在英國獨立電視台（ITV）的紀錄片含淚透露，王室生活難捱，感到自己只是苦撐生存；哈里亦在片中坦言，身分和職責令他與兄長威廉王子「走在不同的路」。

去年聖誕節哈里及梅根沒有留在英國與王室成員度過，而是與兒子阿奇去加拿大度假。兩人也被發現以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）名義，註冊過百項商標，包括雜誌、衣服、教科書等。

（英國廣播公司/路透社/法新社/中央社）

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