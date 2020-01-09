【中東危機】伊拉克巴格達「綠區」受火箭炮襲擊 (08:53)

外電報道，近子夜時綠區傳出兩次爆炸聲響，警報響起。暫時未有組織承認責任。

在兩座有美軍進駐的基地受伊朗轟炸後，伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）周三譴責伊朗當天的導彈襲擊行動，強調不容侵犯伊拉克國家主權並將伊拉克變成衝突各方的戰場。他呼籲各方保持克制，優先考慮對話，不要將該地區拖入戰爭。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）在Twitter發文說，伊朗會根據《聯合國憲章》採取相應自衛措施，目標鎖定曾對伊拉克公民和高級官員發動武裝襲擊的基地，強調伊拉克不尋求事態升級或戰爭，但將保衛國家不受任何侵略。

（路透社／法新社／美國有線電視新聞網／英國廣播公司）

中東危機 相關報道︰

伊朗22導彈襲美軍伊拉克基地 稱殺80美國人 特朗普否認傷亡不想用武

多間航空公司停飛兩伊 華府禁美國客機航經

伊朗預警伊拉克 被指避傷美軍 分析稱反擊具象徵意義 不欲緊張升級

4000美兵急赴中東 禁帶手機免泄行蹤

烏航737伊朗起飛數分鐘墜毁 176死