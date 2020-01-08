【中東危機】伊朗軍力 Vs 美軍中東兵力 (22:01)

美軍上周在伊拉克暗殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼後，伊朗事隔5天於今日（8日）凌晨展開報復行動，發射22枚導彈空襲伊拉克兩座有美軍進駐的基地。中東局勢急劇惡化，令人擔心會否爆發戰爭，以下為美伊軍力比較。
●伊朗現役軍人
○伊斯蘭革命衛隊﹕12.5萬人
．短程彈道導彈﹕約500枚
．中程彈道導彈﹕約100枚
○陸軍﹕35萬
．主戰坦克﹕1513
．裝甲運兵車﹕640
．火炮﹕6798
．直升機﹕217
．無人機﹕4款
．短程彈道導彈﹕4款
○空軍﹕3萬
．戰機﹕334
．地對空導彈﹕514
○海軍﹕1.8萬
．潛艇﹕21
．巡邏及戰船﹕67
．登陸艦艇﹕23
○準軍事部隊﹕4萬
●美軍中東駐兵及第5艦隊兵力
美軍目前在中東區內部署約6萬名軍人，加上第5艦隊負責巡弋區域從中東的波斯灣、紅海、阿拉伯海，到東非肯尼亞的印度洋海域一帶。
○第5艦隊規模
．戰艦﹕18艘，包括一艘尼米茲級航母「杜魯門」號、3艘伯克級導彈驅逐艦、1艘提康德羅加級導彈巡洋艦
．戰機及導彈﹕4支F/A-18大黃蜂式戰機中隊、兩支海鷹直升機中隊、1架鷹眼預警機、1架咆哮者電子攻擊機、多枚戰斧巡航導彈、RIM-66中程地對空導彈和魚叉反艦導彈
*除了第5艦隊，美軍在卡塔爾駐有F-22隱形戰機，部署於本土的B2隱形轟炸機和剛部署在印度洋的6架B-52轟炸機亦可飛到區內出擊
○美軍中東駐兵
敘利亞﹕1000
約旦﹕3000
伊拉克﹕6000
科威特﹕1.6萬
巴林﹕5000（第5艦隊基地）
沙特阿拉伯﹕3500
卡塔爾﹕1萬
阿聯酋﹕5000
阿曼﹕500
阿富汗﹕1.2萬
（資料來源﹕BBC/法新社）
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