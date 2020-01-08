【中東危機】伊朗軍力 Vs 美軍中東兵力 (22:01)

●伊朗現役軍人

○伊斯蘭革命衛隊﹕12.5萬人

．短程彈道導彈﹕約500枚

．中程彈道導彈﹕約100枚

○陸軍﹕35萬

．主戰坦克﹕1513

．裝甲運兵車﹕640

．火炮﹕6798

．直升機﹕217

．無人機﹕4款

．短程彈道導彈﹕4款

○空軍﹕3萬

．戰機﹕334

．地對空導彈﹕514

○海軍﹕1.8萬

．潛艇﹕21

．巡邏及戰船﹕67

．登陸艦艇﹕23

○準軍事部隊﹕4萬

●美軍中東駐兵及第5艦隊兵力

美軍目前在中東區內部署約6萬名軍人，加上第5艦隊負責巡弋區域從中東的波斯灣、紅海、阿拉伯海，到東非肯尼亞的印度洋海域一帶。

○第5艦隊規模

．戰艦﹕18艘，包括一艘尼米茲級航母「杜魯門」號、3艘伯克級導彈驅逐艦、1艘提康德羅加級導彈巡洋艦

．戰機及導彈﹕4支F/A-18大黃蜂式戰機中隊、兩支海鷹直升機中隊、1架鷹眼預警機、1架咆哮者電子攻擊機、多枚戰斧巡航導彈、RIM-66中程地對空導彈和魚叉反艦導彈

*除了第5艦隊，美軍在卡塔爾駐有F-22隱形戰機，部署於本土的B2隱形轟炸機和剛部署在印度洋的6架B-52轟炸機亦可飛到區內出擊

○美軍中東駐兵

敘利亞﹕1000

約旦﹕3000

伊拉克﹕6000

科威特﹕1.6萬

巴林﹕5000（第5艦隊基地）

沙特阿拉伯﹕3500

卡塔爾﹕1萬

阿聯酋﹕5000

阿曼﹕500

阿富汗﹕1.2萬

（資料來源﹕BBC/法新社）

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