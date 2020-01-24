印蒙面人襲大學　警反控受襲學生領袖惹抨擊　施襲者被指執政黨轄下學生組織 (19:30)

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該校學生會主席高希（Aishe Ghosh）當日受襲後頭部須縫16針，她周一（6日）表示當日要躺在地上扮死才得以生還，感覺自己當時被行私刑。她又指摘警方及學校保安人員未有介入防止流血事件。事後警方未有確認或拘捕任何疑犯，稱正調查錄影片段及通訊軟件WhatsApp紀錄，但同時控告高希和另外數名學生上周六（4日）攻擊保安人員。

施襲者被指是BJP轄下學生組織「全印度學生會」（ABVP）成員，然而不知名印度教組織「Hindu Raksha Dal」領袖喬杜里（Pinky Chaudhary）就事件認責，警方正調查有關說法。有BJP批評者認為此舉是要轉移對ABVP的指摘，為執政黨及其支持者卸責。

（衛報/CNN）

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