【中東危機】美軍3500傘兵赴中東　第82空降師士兵：我們要打仗了 (14:35)

今次是美第82空降師作出自2010年海地地震以來最大規模的「快速部署」行動，北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）基地600名士兵，周日（5日）奉命前往中東，隨軍還有3500名傘兵，當中許多士兵的首站是科威特，最後目的地則是機密。一名年輕士兵興奮地豎起兩隻大拇指說：「兄弟，我們要打仗了！」一些30及40多歲年紀較長的士兵則顯得較為嚴肅，因他們曾目睹同袍在過去的行動中傷殘甚至為國捐軀。

英國《衛報》報道，英國戰艦、直升機及數百軍人已待命，隨時在48小時內部署到伊拉克或附近地區，應對一旦伊拉克安全情况惡化，協助撤走當地的英兵。英國國防大臣華勒斯表示，若英國公民甚至軍人因伊朗或恐怖分子的行動而被殺，軍方會作出回應。伊拉克目前駐有400英兵。

（路透社/business insider/衛報）

伊朗美國 相關報道：

伊朗導彈襲伊拉克美軍基地 特朗普：正評估美軍傷亡損失 一切還好

美國禁民航機飛越伊拉克伊朗 星航避飛伊朗空域

伊朗射導彈襲伊拉克美軍基地 稱僅「第一步」警告特朗普撤軍

美國伊朗衝突時序 12日內局勢急惡化