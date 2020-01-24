烏克蘭國際航空波音737客機伊朗墜毁　伊朗官員：機上176人全罹難【短片】 (17:22)

【17:00】烏克蘭外長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）表示，墜毁客機上有82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人（包括9名機組人員）、10名瑞典人，4名阿富汗人、3名德國及3名英國人。

伊朗官員稱，機上包括9名機組人員在內共176人全部罹難。烏克蘭國際航空公司表示，出事客機2016年製造，曾於兩日前（6日）接受檢查，起飛前並無迹象顯示有問題。

【16:50】伊朗電視台報道，已搜獲墜毁客機、俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，現有待進一步分析。烏克蘭駐伊朗大使館聲稱， 是次墜機由機械故障引致，與恐怖主義無關。

【16:38】中國外交部發言人耿爽下午在北京例行記者會上表示，目前尚未收到中國公民乘坐此次航班的通報，中國駐烏克蘭大使館已聯繫烏克蘭有關部門核實情況。他說，中方向遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬表示深切慰問，希望有關方面能盡快查清事故原因。

【13:13】法新社引述伊朗國營新聞媒體ISNA報道稱，當時機上載有170名乘客。路透社報道指出，伊朗緊急救援服務首長Pirhossein Koulivand稱，已派出26輛救護車及一架直升機抵達現場，但由於墜毁客機火勢猛烈，未能進行任何救援工作。路透社亦引述伊朗國營電視台稱，墜毁客機上無人生還。

【12:21】根據航機追蹤網站「flightradar24」的紀錄，墜毁客機型號為Boeing 737-8KV，航班編號為PS752，原定從伊朗德黑蘭機場飛往烏克蘭基輔，於當地時間周三早上6時12分起飛，兩分鐘後失聯。

【11:50】彭博社引述伊朗國營新聞媒體ISNA報道稱，烏克蘭國際航空公司一架波音737客機，周三（8日）從伊朗德黑蘭機場起飛不久，因技術問題墜毁。當時客機載有180名乘客及機組人員，正飛往烏克蘭。

（彭博社/路透社/法新社/flightradar24/新京報）

其他報道：【中東危機】美國禁民航機飛越伊拉克伊朗 星航避飛伊朗空域

其他報道：【中東危機】伊朗射導彈襲伊拉克美軍基地 稱僅「第一步」警告特朗普撤軍

其他報道：【中東危機】美國伊朗衝突時序 12日內局勢急惡化