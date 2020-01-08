【中東危機】美國禁民航機飛越伊拉克伊朗　星航華航長榮避飛伊朗空域 (12:52)

長榮航空表示，飛歐洲之航班均未經過伊拉克上空，而今晨起所有往返歐洲之航班均已避開伊朗領空，改經其他替代路線飛行，以確保航機安全。

【11:20】美軍日前在伊拉克擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，伊朗周三（8日）凌晨展開報復，向美軍於伊拉克進駐的基地發射數以十計導彈，中東局勢緊張升級。美國聯邦航空管理局（FAA）隨即宣布，禁止美國民航機飛越伊拉克、伊朗、阿曼灣，以及伊朗與沙特阿拉伯之間海域的上空。新加坡航空亦表示，旗下所有航機將避開伊朗的空域。

FAA指出，中東軍事行動增加，政治局勢升溫，對美國民航構成風險。國際航空運輸協會（IATA）表示，因應中東局勢日益緊張，會支持航空公司與國家之間的協調與溝通，並提醒各國有義務向民航公司講述潛在風險。

伊朗去年6月擊落美軍無人機，FAA當時亦發出飛航公告（notam），禁止美國的航空公司客機飛越伊朗控制的霍爾木茲海峽和阿曼灣空域，其他國家的航空公司亦參考指令改航道。

（路透社/衛報）

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