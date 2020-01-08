【中東危機】美國伊朗衝突時序　12日內局勢急惡化 (10:30)

2019年

．12月27日

伊拉克基爾庫克一處軍事基地遭受火箭攻擊，一名美國承包商死亡，4名美軍及2名伊拉克軍人受傷。美國指控伊朗支持的伊拉克民兵組織「真主黨旅」是幕後黑手。

．12月29日

美軍空襲「真主黨旅」在伊拉克及敘利亞的5處據點，造成至少25人喪生。

．12月31日

一批親伊朗的伊拉克民兵衝擊美國駐巴格達大使館，迫使美國大使及使館職員一度撤離。特朗普指摘伊朗在幕後策劃這次事件。

2020年

．1月3日

美軍出動無人機，向巴格達國際機場發動空襲，炸死伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，以及伊拉克民兵組織「人民動員」副指揮官兼「真主黨旅」創立人穆罕迪斯等7人。美國指摘蘇萊曼尼策動針對美國的襲擊，稱今次是先發制人。伊朗最高精神領袖哈梅內伊揚言會嚴厲報復。

．1月4日

特朗普警告，美國已鎖定52處伊朗目標，若伊朗向美國人或資產施襲，這些地點將很快被痛擊。

．1月5日

伊朗宣布不再遵守2015年核協議，聲言將繼續提煉濃縮鈾，意味完全退出核協議。

．1月8日

伊朗展開報復行動，向伊拉克西部安巴爾省、有美軍進駐的艾薩德空軍基地，發射數以十計導彈施襲。

中東危機 相關報道：

伊拉克美軍基地遇襲 伊朗認發射數十導彈