【中東危機】伊朗導彈襲伊拉克美軍基地　特朗普：正評估美軍傷亡損失　一切還好 (11:39)

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【11:39】特朗普在Twitter開腔，稱伊朗向兩個美軍駐伊拉克的基地射導彈，正評估傷亡和損失，「目前一切還好」。他並表示美國擁有全球最強及裝備最好的軍隊，自己將於美國時間周三早上發表聲明。伊朗外長扎里夫亦在Twitter留言稱，伊朗是根據聯合國憲章採取適當的自衛行動，又指伊朗不是尋求事態升級或戰爭，而是捍衛自身不受侵犯。

【10:49】美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）稱，正評估美方應對方案，強調會採取一切必要措施保障美國人及區內盟友。

【10:37】伊朗革命衛隊稱，以導彈攻擊美軍駐伊拉克基地只是第一步，警告特朗普盡快撤走當地美軍。美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，伊朗革命衛隊在Telegram稱，如果伊朗受襲，第3波攻擊將以迪拜及以色列的海法市為目標。

【09:32】伊朗指以色列是美國盟友，威脅施襲，並要求美軍撤出伊拉克。美國眾議院議長佩洛西表示，特朗普政府必須停止不必要的挑釁，亦要求伊朗停止襲擊，「美國以及全世界都不能再有戰爭」。

【08:56】伊朗發動第二波導彈攻擊。

【08:37】伊朗革命衛隊稱，「以蘇萊曼尼之名」向艾薩德基地發射了數以十計的彈道導彈，又警告如果美國盟友向伊朗還擊，會採取報復。

美國國防部發聲明，稱伊朗向駐伊拉克美軍發射十多枚彈道導彈，最少兩個駐伊美軍基地遇襲，包括艾薩德及阿比爾（Irbil）基地。

【08:06】白宮稱總統特朗普已知悉事件，正密切注意事件發展。暫未知美軍方面有否造成傷亡。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）周二（7日）曾表示，美國希望緩和與伊朗的緊張關係，但如果爆發戰爭，美方已準備好結束戰爭的方法。埃斯珀稱，美國不打算與伊朗開戰，希望看到局勢逐步緩和。他並稱，美軍擊殺蘇萊曼尼背後的情報具有說服力，指蘇萊曼尼精心策劃對美國設施發動襲擊。

艾薩德空軍基地於1980年代建造，在2003年美軍進攻伊拉克後進駐該基地，直到2011年後始交還給伊拉克安全部隊，但因為伊斯蘭國（ISIS）崛起，美軍及盟軍於2014年又再度進駐該基地。

（法新社／路透社／中新網）

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