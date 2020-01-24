NASA發現宜居行星　距地球100光年【短片】 (07:51)

天文學家發現有3顆行星圍繞距離地球約100光年的恆星「TOI 700」運行，分別命名為TOI 700「b」、「c」和「d」，當中只有「TOI 700 d」位於該恆星的宜居帶（habitable zone），即它距離TOI 700不太近也不太遠，溫度可能適合液態水存在。

TOI 700 d體積比地球大約20%、公轉周期為37個地球日，它接收的太陽能量約為地球的86%。目前尚未知道它是由什麼構成，研究人員已根據其大小和星體種類，建立3個模型以推測它的大氣成分和表面溫度。天文學家將以其他儀器觀察TOI 700 d，以確認其「真面目」。

2018年發射的TESS首次有同類發現，團隊表示，TESS起初錯誤測量TOI 700，以為它更大和更熱，經包括高中生在內的團隊成員校正後，才發現TOI 700 d位於宜居帶；這項發現已經Spitzer太空望遠鏡確認。

（法新社）

其他報道：俄土輸氣管啓用 普京築能源強國夢 繞過烏克蘭減依賴 戰略部署突破歐美阻撓

其他報道：涉性侵200男 英博士生囚終身 受害人數空前 官斥「邪惡連環性掠食者