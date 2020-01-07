英研究：童年被嚴重疏忽照顧　長大後腦部體積較小 (17:39)

研究員追蹤了童年時在羅馬尼亞「地獄孤兒院」生活過、現被英國家庭收養的人，發現他們的腦部較其他被收養者小8.6%。這些孤兒院的駭人情况在1989年羅馬尼亞獨裁者壽西斯古（Nicolae Ceausescu）倒台後始曝光。領導有關研究的教授索努加-巴克（Edmund Sonuga-Barke）說，他還記得當時在新聞報道，看到孤兒內的情景，形容「如地獄一般」，院內的兒童被鐵鍊鎖在嬰兒牀上，渾身骯髒，瘦到皮包骨。這些兒童身心缺乏照顧，幾乎沒有社交接觸，也沒有玩具並經常患病。

在索努加-巴克的研究中，這些兒童在「地獄孤兒院」最短待過兩周，最長近4年。索努加-巴克的團隊替67名羅馬尼亞被收養者進行腦掃描，進行研究時他們介乎23至28歲，之後又替21名在英國出生、6個月大前已在英國被收養的成年人作腦掃描，發現前者的平均腦部體積較後者小8.6%，且待在羅馬尼亞孤兒院愈長時間者，其腦部體積就愈小。

研究員指出，他們發現這兩組人的大腦有3個區域出現結構差異，分別是與組織、積極性和整合資訊和記憶等功能有關，稱研究有助解釋這些羅馬尼亞被收養者的智商較低及患過度活躍症（ADHD）機率較高的情況。

（BBC/衛報）

其他報道︰印尼博士生英國迷姦48男兼拍片 判囚終身

其他報道︰美前國安顧問博爾頓願作供 特朗普彈劾案添變數

其他報道︰美防長否認美軍擬撤出伊拉克