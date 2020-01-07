美前國安顧問博爾頓願作供　特朗普彈劾案添變數 (12:23)

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，如果共和黨參議員反對傳召證人，這很明顯地說明他們想掩飾特朗普的行為。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，將於審訊開始後才傳召證人。

共和黨參議員謝爾比（Richard Shelby）稱，沒興趣聽博爾頓作供。而共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）則說，希望聽到博爾頓作供，因為他擁有第一手資訊。

特朗普周一於社交網站Twitter發文稱，現時有很多重要事項懸而未決，國會和總統不應該繼續在彈劾騙局上浪費時間和精力。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）目前尚未將已在眾院通過的兩項彈劾條款遞交參議院，她指出除非參議院能做到公正的審判。

民主黨早前指控特朗普逼烏克蘭調查其政敵、民主黨總統參選人拜登及其兒子，故第一項彈劾條款為濫用權力；總統推動阻撓官員參與彈劾調查，是為第二項條款妨礙國會。此外，特朗普去年9月突然宣布博爾頓已按其要求辭職，他稱跟博爾頓在外交政策挑戰上有「強烈分歧」，亦不同意博爾頓的建議。博爾頓是著名鷹派，在伊朗及朝鮮問題上主張強硬對付，屢跟特朗普口徑不一。

（法新社/路透社/美國之音）

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