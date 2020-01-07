戈恩潛逃　日政府尋求黎巴嫩協助或要求引渡 (15:23)

【15:23】菅義偉說，戈恩潛逃到黎巴嫩一事令人遺憾，日本將向黎巴嫩政府尋求協助。菅義偉表示，有需要仔細審視兩國的法律制度。這意味着日本或會要求黎巴嫩將戈恩引渡到日本。

關西機場被揭對私人飛機的行李安檢薄弱，使戈恩有機可乘經關西機場登上私人飛機出逃。國土交通大臣赤羽一嘉同日宣布，所有機場將加強安檢，將須強制檢查大型行李，包括私人飛機的行李。

日產周二（7日）首次就戈恩潛逃到黎巴嫩事件發聲明，形容戈恩此舉是無視日本司法制度，極其令人遺憾。日產表示，公司進行徹底及全面內部調查後，已握有戈恩涉不當行為的確切證據，將繼續採取適當法律行動追究戈恩的不當行為對日產造成損害的責任。

戈恩周二接受霍士電視台採訪時表示，他將於周三（8日）於貝魯特召開記者會，屆時將譴責日本政府及日產相關人士。他指出，他是因當局反對日產與法國汽車巨頭雷諾合併才會被不當拘捕，對日本司法不公感憤慨，又稱由於認為無法獲得公正的審判因此逃離日本。而保釋條件中被禁止與妻子卡羅爾接觸，也成為促使其出逃的因素。

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【09:41】日本傳媒報道，戈恩去年12月29日離開東京都港區的住所後，從品川站乘坐新幹線前往大阪。他在上車前曾與兩名男子匯合。東京地方檢察廳正與警視廳聯手調查戈恩的詳細行蹤，並鎖定「協助者」的身分。

共同社周一（6日）引述相關人士披露，戈恩於12月29日下午2點半左右，獨自一人離開保釋條件中指定的港區住所，前往港區某酒店與兩名男子匯合。下午4點半左右，在品川站確認到他們的影蹤。

戈恩一行人從品川站搭乘東海道新幹線，在新大阪站下車。晚上7點半左右，他們離開新大阪站，乘坐出租車前往關西機場附近的酒店。2名男子於晚上10點左右走出酒店，但沒有戈恩的身影。兩人搬運兩個大箱子，戈恩或藏身於其中之一。

可能載有戈恩的私人噴射機於12月29日晚上11點10分從關西機場起飛，經由土耳其於次日30日進入黎巴嫩。

美國《華爾街日報》周一報道稱，約10至15人不同國籍的人有份參與戈恩的潛逃計劃。該團隊曾20多次到訪日本，至少預先查看了10座機場，最終選定安檢薄弱的關西機場。

戈恩躲在開有透氣孔的大型音樂器材箱內，得以登上飛機。據稱，到土耳其為止的途中，曾隸屬美陸軍特種兵部隊「綠色貝雷帽」的民間保安公司人士等2人與戈恩同行，協助其逃亡。戈恩在聲明中主張逃亡是「自己一個人準備的」。

日本方面並沒有戈恩的出境紀錄，檢方以涉嫌違反《出入境管理及難民認定法》為由開展調查。

（共同社／法新社／路透社）

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