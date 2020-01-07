共同社︰戈恩乘坐新幹線往大阪　關西機場上機經土耳其赴黎巴嫩 (09:41)

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共同社周一（6日）引述相關人士披露，戈恩於12月29日下午2點半左右，獨自一人離開保釋條件中指定的港區住所，前往港區某酒店與兩名男子匯合。下午4點半左右，在品川站確認到他們的影蹤。

戈恩一行人從品川站搭乘東海道新幹線，在新大阪站下車。晚上7點半左右，他們離開新大阪站，乘坐出租車前往關西機場附近的酒店。2名男子於晚上10點左右走出酒店，但沒有戈恩的身影。兩人搬運兩個大箱子，戈恩或藏身於其中之一。

可能載有戈恩的私人噴射機於12月29日晚上11點10分從關西機場起飛，經由土耳其於次日30日進入黎巴嫩。

美國《華爾街日報》周一報道稱，約10至15人不同國籍的人有份參與戈恩的潛逃計劃。該團隊曾20多次到訪日本，至少預先查看了10座機場，最終選定安檢薄弱的關西機場。

戈恩躲在開有透氣孔的大型音樂器材箱內，得以登上飛機。據稱，到土耳其為止的途中，曾隸屬美陸軍特種兵部隊「綠色貝雷帽」的民間保安公司人士等2人與戈恩同行，協助其逃亡。戈恩在聲明中主張逃亡是「自己一個人準備的」。

日本方面並沒有戈恩的出境紀錄，檢方以涉嫌違反《出入境管理及難民認定法》為由開展調查。

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