委內瑞拉國會議長「鬧雙胞」　美挺「臨時總統」被指侵犯主權 (22:55)

瓜伊多指控2018年大選有舞弊，去年1月當選委議會主席後自封「臨時總統」，直接挑戰總統馬杜羅政權，獲得美國及拉美地區部分親美國家支持。不過去年4月30日發動政變失敗後，瓜伊多在國內和國際上的支持率不斷下降，也受到反對黨陣營內部排斥。

瓜伊多周日與大約12名國會議員進入議會時遭警察阻擋，瓜伊多企圖攀過圍欄但被警方用防暴盾推後，雙方其後在場外僵持4小時。警方聲稱他們正執行保安任務，但屬馬杜羅政黨及曾反對瓜伊多的反對派議員則獲准入內。

國會最後在缺乏瓜伊多及其他議員的情况下，由社會黨議員掌控，並提名帕拉為議長。國營電視台播放帕拉宣誓就職的畫面，帕拉向記者稱有140名議員出席會議，他獲81票支持。馬杜羅透過電視表態支持帕拉，稱瓜伊多被其反對派投票踢出議會。

瓜伊多及支持他的議員當日轉往親反對派的《國民報》總部開會，投票選出瓜伊多為國會議長，他獲得約100票，包括去年被迫流亡或在外國使館尋求庇護的議員。瓜伊多宣誓就職後表示：「獨裁政權今日犯下另一個錯誤，我們今日再次擊敗獨裁政權的計劃。」他又在Twitter貼文稱，那些協助阻止議會合法就職的人，正在變成獨裁統治的幫兇。

這次瓜伊多受挫，反映其對抗運動成效有限，今次事件或進一步削弱反對派罷免總統馬杜羅的行動。美國國務卿蓬佩奧周日祝賀瓜伊多再任議長，稱美國及另外57個國家會繼續承認瓜伊多是合法的國會議長和「臨時總統」。美國負責西半球事務的代理助理國務卿科扎克稱，瓜伊多仍是委國「臨時總統」，又指委國議會當日的選舉是虛假無效的。對此，委國外長阿雷亞薩在Twitter發文，嚴厲譴責美國干涉委國內政和侵犯主權。

（法新社/路透社）

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