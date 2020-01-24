【澳洲山火．圖輯】新南威爾士省再有兩人失蹤　坎培拉空氣污染指數全球最差 (15:05)

澳洲自去年9月開始的多省山火災害至今（6日）未熄滅，再有兩個人於新南威爾士省的偏遠地區失蹤，該省周一稍為降溫及降雨，料可紓緩災情，惟預料本周後期氣溫再度回升。全省仍有135處火頭未撲熄，其中70處未受控。首都坎培拉周一早上的空氣污染指數爆燈，成為全球空氣質素最差的主要城市，內政部呼籲非重要員工留在家中。