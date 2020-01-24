【澳洲山火．圖輯】新南威爾士省再有兩人失蹤　坎培拉空氣污染指數全球最差 (15:05)

澳洲自去年9月開始的多省山火災害至今（6日）未熄滅，再有兩個人於新南威爾士省的偏遠地區失蹤，該省周一稍為降溫及降雨，料可紓緩災情，惟預料本周後期氣溫再度回升。全省仍有135處火頭未撲熄，其中70處未受控。首都坎培拉周一早上的空氣污染指數爆燈，成為全球空氣質素最差的主要城市，內政部呼籲非重要員工留在家中。
澳洲山火火場面積迄今已逾525萬公頃，多省的天空變成橙紅色，連月來已奪去24條人命，約2000間民房被摧毁，影響數百萬人生活，有科學家估計山火令澳洲近5億本土動物死亡。政府上周六（4日）動用3000後備兵源協助義務消防員滅火，又調用軍艦、直升機展開第二次世界大戰以來最大規模的沿海疏散行動。
山火持續肆虐澳洲各省，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日表示，政府未來兩年將額外撥款20億澳元（約108.1億港元），作為協助重建的費用。
（環球郵報/法新社）
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