伊朗宣布不再遵守核協議限制　特朗普：倘伊朗報復大將之死將回以重擊 (14:19)

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伊朗國營電視台周日報道政府的聲明，指出伊朗將不會在提煉濃縮鈾能力、濃縮鈾濃度、濃縮鈾庫存量，或核研究及發展上受到限制，「伊朗不受限制並基於自身技術需求，繼續進行核濃縮提煉」。不過，德黑蘭政府同時表示，若針對伊朗的制裁取消，伊朗會重新遵守核協議的承諾。聲明又稱，伊朗會繼續與國際原子能機構合作。

根據2015年6國與伊朗簽署的核協議，伊朗同意限制其敏感的核活動，並允許國際檢查員入境檢查，以換取撤銷經濟制裁。特朗普2018年宣布退出該協議，聲稱希望能迫使伊朗談判以達成新協議，令對方無限期限制其核計劃，並停止研發彈道導彈，伊朗拒絕，並自此逐漸不再履行協議中的承諾。2015年7月前，白宮認為伊朗擁有大量濃縮鈾及近2萬部離心機，足以製造8至10枚核彈，當時有專家稱，伊朗可在2至3個月內製成一枚核彈。現時估計約需一年或更少。

萊曼尼遺體已運回伊朗，周日受到成千上萬伊朗民眾英雄式歡迎，其葬禮將於周二（7日）舉行。周日傍晚，美國駐巴格達大使館附近受到火箭炮襲擊，警方消息稱6人受傷。與此同時，伊拉克國會昨按看守總理邁赫迪呼籲通過無約束力決議，要求外國軍隊離開伊拉克。特朗普周日警告，若伊朗輕舉妄動，美方將有「重大報復」，又稱若伊拉克執行國會決議趕走當地美軍，會對伊拉克作出重大經濟制裁，他說：「我們在伊拉克有極昂貴的空軍基地，耗資數十億美元所興建，我們不會離開，除非他們償還費用。」

（BBC/法新社/路透社/衛報）

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