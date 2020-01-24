美賓夕法尼亞州華人長途巴多車相撞5死60傷　中國駐紐約總領館︰5華人受傷 (14:26)

【14:26】中國駐紐約總領館周日晚公布，事故中有5名華僑華人和中國留學生受傷，迄今並無中國公民死亡的報告。

【09:23】事發於當地周日凌晨3時許，賓夕法尼亞州警方發言人利馬尼稱，涉事旅遊巴從新澤西州洛克威出發前往俄亥俄州辛辛那提，途中在賓夕法尼亞州威斯特摩蘭縣（Westmoreland County）的高速路段下坡轉彎時失控撞上路堤後翻側，並與聯邦快遞（FedEx）貨車、拖車等其他車輛相撞。

賓州高速公路發言人德費波（Carl DeFebo）說，威斯特摩蘭縣驗屍官已確認事故中5人死亡，至少有60人受傷，傷者被送往附近3間醫院。

氣象部門預報，周日當地降雨率為15%，氣溫為零下攝氏1度。事故現場照片顯示，公路兩旁護欄外有積雪。美國國家運輸安全委員會調派人員到事故現場調查。

《世界日報》引述Ohio Coach工作人員陳小姐表示，涉事旅遊巴屬華人旅遊公司Z&D所有，提供每日往返紐約、俄州及肯塔基州的長途巴士服務，Ohio Coach網站及華埠購票站則負責賣票。陳小姐說，涉事巴士當晚從曼哈頓華埠發車開往俄州哥倫布市，當時巴士未滿座，車內預計有50多人。

據報，旅遊巴上多名乘客受傷。其中21歲華裔女大學生李綺芮是傷者之一，她結束新年假期，準備返回哥倫布繼續大學課程，於上周六（4日）晚和一名同學一同在曼哈頓華埠堅尼路登上涉事長途旅遊巴。她稱事發時，她和同學正睡覺，在激烈震盪後醒過來時，旅遊巴已翻車。她在車禍中腳踝受傷。她的同學傷勢較重，頭部被撞後一度失憶，送醫院後逐漸恢復清醒，但後背有玻璃碎。

中國駐紐約總領館表示，已啟動應急機制，正與美國警方、醫院等部門核實事故情況，並派員緊急趕赴事發地點進一步了解情況，為可能涉及的中國公民提供協助。

（路透社／法新社／中新社／世界日報）

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