【澳洲山火】新南威爾士省共146處火頭　軍方將開放基地予逃難民眾 (23:36)

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新南威爾士省因持續的山火，天空變成一片橙紅色，伊登（Eden）有居民表示，百多名居民到岸邊尋求援助。該省鄉村消防局表示，全省共有146處火頭，約2700名消防員周日（5日）參與救火行動，有4名消防員因吸入濃煙、熱衰竭及燒傷被送院治理。另外，毗鄰的維多利亞省上周五（4日）的火場面積多達6000公頃，該省宣布進入災難狀態。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周日於記者會上表示，這是全國另一個艱難的晚上，特別是新南威爾士省、維多利亞省及南澳省，政府正尋求與民眾直接對話，以確保政府的回應滿足到民眾的需求。

澳洲國防軍（ADF）周日發新聞稿指出，將會派出飛機及船協助居民撤離，首要任務是協助偏遠地區的居民，澳洲海軍最大船艦「阿德萊德」號（HMAS Adelaide）周日抵達伊甸的海岸協助居民撤離。國防軍將開放部分基地以供因山火而流離失所的人，而新西蘭及新加坡均向澳洲提供了軍事援助。

澳洲網球公開賽將於本月20日在墨爾本舉行，世界職業網球協會（ATP）球員理事會主席、著名網球手祖高域（Novak Djokovic）周日表示，若山火及煙霾威脅球員健康，主辦單位應考慮延後比賽。

英女王伊利沙伯二世、劍橋公爵威廉王子伉儷及薩塞克斯公爵哈里王子伉儷均於社交媒體表達對澳洲山火災情感震驚及難過，感謝參與救火的消防員，並呼籲向澳洲捐款。

澳洲山火冒起的濃煙亦影響新西蘭，奧克蘭天空一片橙紅色，有居民表示，此景象猶如世界末日，其14歲的兒子因吸到空氣中的濃煙而哮喘發作。

澳洲這場由去年9月開始肆虐的山火已造成24人死亡，摧毁超過1500幢房屋，並燒毁超過525萬公頃土地。

（CNN/中央社）

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