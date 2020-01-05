雅加達洪災60死　印尼歸咎暴雨　環團：碳排放警示 (21:50)

人口達3000萬的雅加達地區從跨年夜開始暴雨不斷，東爪哇地區更錄得377毫米的降雨量。印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）表示，元旦的暴雨是自1866年荷蘭殖民者開始記錄當地降雨以來最嚴重的單日暴雨。暴雨引發一連串山洪爆發和山泥傾瀉，周日仍有逾17萬民眾在避難中心暫住。雅加達旁邊的萬丹省勒巴克（Lebak）有6人死亡，警方和軍人要空投即食麵等物資到因大橋崩坍而陸路交通無法抵達的偏遠社區。

環保組織「印尼環境論壇」項目經理尤雲（Yuyun Harmono）稱政府應視水災為重大警醒：「事情不能一切照舊。」然而環境與森林部的氣候適應主管坦特里（Sri Tantri Arundhati）上周五稱，當局無意改變政策或修改《巴黎協定》同意的二氧化碳減排目標。有印尼網民批評政府應對問題措施不足：「印尼是個容易發生災難的國家，但我們不關心環境。」印尼是全球其中一個海岸線最長的國家，極易受氣候變化影響，雅加達部分沿岸地區已因海平面上升而遭淹浸。

（路透社/法新社/衛報）

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