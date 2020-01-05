【中東危機】伊朗警告報復　特朗普：美國已鎖定52處伊朗目標 (13:12)

特朗普稱，已鎖定的52個目標中，部分是對伊朗及其文化十分重要的地點；而「52」這數字是代表1979年美國駐伊朗使館人質危機事件中，被挾持的52名美國人質。

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伊拉克局勢亦緊張升級，上周六晚巴格達綠區遭受火箭炮襲擊，最少有4支火箭炮落在區內。一支落在綠區內美國大使館附近，另一支落在使館鄰近社區，亦有兩支火箭炮擊中巴格達北部一個美軍駐紮的空軍基地。伊拉克軍方稱事件中無人受傷。

伊拉克上周六有數以千計民眾，上街遊行悼念蘇萊曼尼，以及同樣遭美國空襲炸死的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」創立者穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。「真主黨旅」敦促伊拉克安全部隊遠離美軍駐紮的軍事基地，要求部隊從周日（5日）下午5時（即香港時間上周五晚上10時）開始，與美軍基地保持至少1000米距離。

另外，因應中東緊張局勢升溫，英國國防部已下令兩艘護衛艦及驅逐艦前往霍爾木茲海峽，為所有懸掛英國國旗的船隻護航。

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