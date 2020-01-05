【中東危機】全美掀反戰示威潮　促特朗普撤回駐伊拉克美軍 (13:41)

白宮外約有200人聚集，眾人高呼「沒有正義，沒有和平，美國遠離中東」的口號，其後遊行至附近的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）繼續示威。發起人說，全美約有70個城市舉行示威活動，譴責特朗普下令美軍使用無人機在巴格達炸死蘇萊曼尼，觸發中東緊張局勢升溫。

反戰立場鮮明的82歲兩屆金像影后珍芳達，在白宮外發表反戰講話，稱年輕一輩應該要知道，「你們出生後發生的所有戰爭都是為了石油」。她呼籲政府不能再因石油殘害生命、破壞環境。另一名示威者稱，不允許國家再因魯莽行事而捲入戰爭中。

紐約、芝加哥等地亦有反戰示威。紐約時代廣場有大批民眾高舉印有「戰爭並非連任的策略」的標語，要求特朗普切勿挑起與伊朗的戰爭，並撤回在伊拉克的5000名美軍。在西雅圖，逾百人在派克公共市場（Pike Place Market）附近示威，一名19歲示威者高舉標語稱「拜託別再打仗了」。

（法新社／中央社）

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